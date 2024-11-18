الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات وعُمان تجمعهما علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ومستقبل مشرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نهنئ الأشقاء في سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بيومهم الوطني الـ54، وذكرى مسيرة النهضة المباركة التي يقودها اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله.

وأضاف سموه قائلاً "الإمارات وعُمان تجمعهما علاقات أخوية راسخة، وتاريخ مشترك، ومستقبل مشرق … نسأل الله أن يديم أخوتنا، وأن يوفق أهلها الطيبين لكل خير، لما فيه عز ومجد وطنهم الحبيب".