الامارات | متسول يهشم جمجمة مشردة.. والسبب!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس متهم أقدم على قتل فتاة متسولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب المخدرات في منطقة الأميرية، وتشريح جثة المتوفية وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة مشردة وتعيش في الشارع وتعرفت على شاب في نفس ظروفها وجمعهما الطريق في تعاطي المواد المخدرة معا ولكن يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة بسبب المخدرات فقتلها انتقاما منها حيث انتظر نومها وانهال عليها بحجر على رأسها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة القتيلة أنها سيدة عشرينية مصابة بتهشم في الرأس تسبب في نزيف دموي حاد انتهى بالوفاة.