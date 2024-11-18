الامارات | نباتيان قتلا شقيقهما بسبب رغبته في طبخ دجاجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أقدم شقيقان على خنق شقيقهما بسبب خلاف حول إحضار الدجاج إلى المنزل في إنديرا ناجار بمنطقة بايراجا في بوبال، وذكر تلفزيون "أن دي تي في" أن الأم التي كانت حاضرة خلال الجريمة التي وقعت في التاسع من نوفمبر حاولت إخفاء أداة القتل وهي حبل استخدم في الجريمة.

وقالت المحطة التلفزيونية أن الضحية أنشول ياداف يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان لديه خلاف مع شقيقه الأكبر كولديب وشقيقه الأصغر أمان.

ووفقًا لمسؤولي مركز شرطة بايراجا، كان الإخوة الثلاثة في حالة سُكر عندما أصر أنشول على شراء الدجاج لتقديمه في حفلة. واعترض كولديب وأمان، اللذان كانا ضد إحضار طعام غير نباتي إلى المنزل، مما أدى إلى جدال حاد. وتصاعد الخلاف، وفي نوبة غضب، خنق الشقيقان أنشول بحبل. وبعد الحادث، نقل كولديب وأمان ووالدتهما أنيتا أنشول إلى المستشفى، زاعمين أنه فقد وعيه عند عودته إلى المنزل.

ومع ذلك، بدأت الشرطة تشك بعد ملاحظة علامات الحبل على رقبة أنشول. وعند استجوابها، حاولت أنيتا في البداية تضليل المحققين، مدعية أن أنشول فقد وعيه بعد عودته من الخارج، كما تبين لاحقًا أن أنيتا أخفت الحبل لحماية أبنائها.

وقال مسؤول مركز شرطة بيراجاره، كامالجيت راندهاوا: "تصاعد الخلاف حول الطعام غير النباتي إلى الحد الذي قتل فيه كولديب وأمان شقيقهما في حالة سكر. كما تم اتهام الأم بمحاولة إخفاء الجريمة".

وتم إغلاق السوق في يوم الحادث، ولهذا السبب أصر أنشول على استضافة حفلة في المنزل. ووفقًا للشرطة، كان الإخوة الثلاثة يتشاجرون كثيرًا.

وألقت الشرطة القبض على الشقيقين وسجلت قضية ضدهما ووالدتهما بتهمة إخفاء الأدلة والقتل العمد.