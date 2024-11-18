رسالة أصالة قبل حفلها في الرياض .. وهذه رسالتها لـ تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، معبرة عن إشتياقها للرياض، متشكرة رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ على الجهود التي يبذلها دائماً في عالم الفن، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت أصالة قائلة :"قديش مشتاقة للرياض ومشتاقة غني لكم وتغنوا معي وشوي شوي نفصل عن كل الواقع ونروح سوا رحلة بكلّ محطة حيكون إلنا ذكرى حلوة الأغاني متل ماطلبتوا ومتل ماأنا بحب.. كلّ الإحترام لوطن اهتم فينا وخلق لنا واقع كان خيال كلّ التقدير للسعودية الحبيبة كلّ المحبة لمعالي المستشار أبو ناصر لكلّ الدعم والإهتمام اللي بيزيد المسؤولية وبيجدد الشغف وقربنا نتلاقى ياأصحابي وأهلي الأول الغاليين القراب".