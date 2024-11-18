آبي تشاتفيلد تكشف سبب عدم إنجابها للأطفال .. فما علاقة دونالد ترامب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مؤثرة مواقع التواصل الإجتماعي آبي تشاتفيلد عن السبب المفجع لاعتقادها أنها لن تنجب أطفالًا أبدًا.



انتقلت مضيفة FBoy Island، البالغة من العمر 29 عاماً، إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لمشاركة منشور محبب مع صديقها آدم هايد.

وظهرت آبي ترتدي قميصاً فضفاضاً مخططاً باللونين الأزرق والأبيض بينما يداعب مغني فرقة Peking Duk بطنها، وقد أثارت الصورة العديد من المعلقين الذين عبروا عن أن المنشور يبدو وكأنه إعلان عن الحمل.

متابعو تشاتفيلد إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها"أختي، لا يمكنك فعل هذا اعتقدت أنها ستعلن عن طفل"، "يا إلهي، كل ما رأيته هو وضع يد آدم واعتقدت أننا نعلن عن الحمل"، وغيرها .

ولكن في تعليق أخر كشفت آبي أنها لن تنجب أطفالاً مع آدم لسبب واحد غير عادي للغاية، في أعقاب فوز دونالد ترامب على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت نجمة تلفزيون الواقع للنساء إنه يجب عليهن رفض المواعدة أو ممارسة الجنس مع أي شخص يدعم فوزه.