بالأحمر الراقي.. بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رائعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية بسنت شوقي بأخر إطلالة على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، وكانت ترتدي فستاناً قصري و واسع باللون الأحمر، بكمين طويلين ذات تصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت بسنت شوقي مجموعة من الصور، ظهرت فيها إلى جانب زوجها محمد فراج خلال عطلتهما في سويسرا، بأجواء من الحب و الرومانسية سوياً، حيث ظهرا وهما يستمتعان بوقتهما معاً، بأجواء من الفرح والسعادة.

وكانت بسنت شوقي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الاصفر، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

