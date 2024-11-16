طرح البرومو التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف في العمل، منهم الممثل المصري أحمد فهمي، آسر ياسين، مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

كما يظهر نجم كرة القدم مايكل أوين في الفيلم.

يتناول الجزء الثاني من الفيلم تحديات جديدة يواجهها "ماجد" الذي يلعب دوره الممثل نور النبوي، وأصدقاؤه بعد دخولهم إلى الجامعة، بالإضافة إلى بطولة جديدة يسعون لتحقيق الإنتصار فيها.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وغيرهم، من المقرر عرضه في مصر بتاريخ 4 كانون الأول، وفي الوطن العربي في 5 كانون الأول.