منة شلبي تتحدث عن حياتها العاطفية وتوجه رسالة لحبيبها المستقبلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - أجرت الفنانة منة شلبي لقاءً مصوراً جديداً، تحدثت خلاله عن دورها في أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الهوى سلطان"، ومفهوم الصداقة وتجاربها العاطفية. كشفت منة أن الصداقة هي أقرب العلاقات لقلبها، وأن علاقتها بأصدقائها قوية لأقصى درجة، وقالت إن مواصفات دائرتها المقربة من الأصدقاء صفاتهم هي "ناس صادقة مش أشرار، وطيبين وجدعان وعندهم أصل في أخلاقهم، ودمهم خفيف طبعاً". وقالت إن الشىء الوحيد الذي يجعلها تنهي هذه الصداقة هو خيانة ثقتها بهم، مشيرة إلى أن الخيانة من الصفات التي لا تقبلها نهائياً.

رسالة منة شلبي لحبيبها المستقبلي

تحدثت منة شلبي عن الارتباط ومواصفات الشريك الذي تتمنى الارتباط به، ووجهت له رسالة قالت فيها: "كن رجلاً"، أما عن الصفة التي قد لا يتحملها شريك حياتها فيها؛ فقالت منة شلبي: "بحب شغلي زيادة عن اللزوم وعنيدة".

مشاركة منة شلبي الهوى سلطان

أكدتسعادتها بدورها في فيلم "الهوى سلطان" الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائي، وقالت عن شخصية سارة التي تجسدها: "سارة صادقة وطيبة وصادقة مع نفسها، وأقول لها خلي بالك من علي".

فيلم "الهوى سلطان" يأتي من تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، فدوى عابد، عماد رشاد، خالد كمال، نورين أبوسعدة. تدور أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

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