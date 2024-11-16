الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب الإعصار "مان-يي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإعادة القوارب إلى الموانئ مع اقتراب "الإعصار الشديد" مان-يي الذي سيضرب الأرخبيل من الشرق.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، التي أعادت تصنيف "مان-يي"، من رياح ذات عواقب "وخيمة" إلى عواصف من المحتمل أن تكون مميتة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج، صباح غد الأحد، إلى 14 مترا بالقرب من جزيرة "كاتاندوانيس" (شرق) ذات الكثافة السكانية المنخفضة وحيث يُنتظر وصول "مان-يي" إلى اليابسة بين بعد ظهر السبت وصباح الأحد.

وهذا الإعصار، الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، هو سادس إعصار يضرب الفلبين خلال شهر.

إجلاء سكان في الفلبين مع اقتراب الإعصار "مان-يي"

وأودت أعاصير سابقة بحياة 163 شخصا على الأقل وأدت إلى تشريد الآلاف وتدمير المحاصيل ونفوق الماشية.

وتم، حتى الآن، إجلاء نحو 255 ألف شخص من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف، على ما أفاد مارلو إيرينغان، مساعد وزير الداخلية اليوم السبت.

وقال "إذا كان إخلاء وقائي ضروريا فلننفذه ولا ننتظر وقوع الخطر للقيام بالإخلاء أو طلب المساعدة، (...) لن نعرض للخطر حياتنا فحسب بل كذلك حياة عناصر الإنقاذ".

وصدرت أوامر لجميع السفن من قوارب الصيد إلى الناقلات، بالبقاء في الموانئ أو العودة إليها.

وتضرب حوالى 20 عاصفة وإعصارا قويا الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام.

وأظهرت دراسة حديثة أن العواصف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتشكل بشكل متزايد بالقرب من السواحل وتشتد بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول فوق اليابسة بسبب التغير المناخي.