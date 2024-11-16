مسلح يحتجز رهائن في مطعم قرب باريس

ابوظبي - سيف اليزيد - احتجز رجل مسلح بسكين، اليوم السبت، عددا من الموظفين رهائن في مطعم والده بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس والذي حاصرته قوة كبيرة من الشرطة.

يقع مطعم البيتزا في بلدة "إيسي ليه مولينو" في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، غير بعيد من الطريق الدائري.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل كان يحتجز "ثلاثة أو أربعة موظفين".

وأضاف المصدر أن الرجل حبس نفسه قبل الأولى ظهرا في المطعم الذي ضربت الشرطة طوقا حوله.

وكتبت إدارة الشرطة على موقع "إكس" أن "التدخل جار. لندع الأمن وخدمات الطوارئ تقوم بعملها".