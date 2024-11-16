زيلينسكي يتحدث عن إنهاء الأزمة الأوكرانية في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف يجب أن تفعل كل ما في وسعها لضمان انتهاء الأزمة الحالية مع روسيا في 2025 "بالوسائل الدبلوماسية".

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع إذاعة أوكرانيا بثت اليوم السبت "من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل. علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية. وأعتقد أن هذا مهم جدا".

واعترف الرئيس الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا وبأن روسيا تحرز تقدما.

وذكر زيلينسكي أن القانون الأميركي يمنعه ​​من مقابلة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل تنصيبه في يناير المقبل. وأضاف أنه لن يتحدث إلا مع ترامب نفسه وليس مع أي مبعوث أو مستشار.

وقال "بصفتي رئيسا لأوكرانيا، لن أتعامل بجدية إلا مع محادثة مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، مع احترامي لأي موفد ولأي شخص".