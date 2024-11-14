شاهدوا أبرز الثنائيات على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:58 صباحاً - شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45 حضور لافت ومميز لعدد كبير من الثنائيات الفنية على الريد كاربت، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات المميزة.

من أوائل الثنائيات على الريد كاربت كان تواجد رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي برفقة زوجته، واختار كل منهما ملابس سوداء أنيقة تناسبت مع الأجواء الرسمية للمهرجان.

حسين فهمي وزوجته - تصوير يحيى أحمد

ظهور جديد لأروى جودة وخطيبها

بعدما خطفت أروى جودة الأنظار في مهرجان الجونة برفقة خطيبها، ظهرت برفقته مجددا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان لافت للانتباه وجود علاقة حب وتناغم بينهما.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح كان لهما حضور مميز على الريد كاربت، فحرص كل منهما على التواجد للاستمتاع بأجواء حول الافتتاح المميزة.

بشرى وزوجها خالد حميدة - تصوير يحيى أحمد

تواجدت بشرى خلال حفل الافتتاح برفقة زوجها خالد حميدة، وكانت حريصة على التعبير عن سعادتها بأجواء المهرجان المميزة، خاصة وأن هذه الدورة جاءت بعد انقطاع لمدة عام.

ريهام أيمن تخطف الأنظار بعد غياب

خطف الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن الأنظار على الريد كاربت، خاصة وأن كل ريهام كانت بعيدة عن الأضواء بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك بسبب انشغالها بتربية أطفالها، وإعطاء الأولوية لحياتها الشخصية.

داليا البحيري وزوجها - تصوير يحيى أحمد

وضمت ثنائيات السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا لافتا للنجمة داليا البحيري وزوجها، والفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان إيهاب فهمي وزوجته، والنجم ماجد المصري وزوجته، والفنان هاني عادل مع زوجته النجمة اللبنانية دياموند بو عبود.

ماجد المصري وزوجته - تصوير يحيى أحمد

تفاصيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

يمكنك متابعة درة وزينة أشرف عبد الباقي.. تجارب أولية في عالم الإخراج وتواجد قوي في مهرجان القاهرة السينمائي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"