توقيع مجموعة "ربطة شعر" للكاتبة سراب غانم في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الكاتبة سراب غانم، مجموعتها القصصية الحائزة على جائزة الشارقة للإبداع العربي "ربطة شعر" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2024، وذلك بدعوة من دائرة الثقافة في الشارقة، وبحضور سعادة محمد سعيد الضنحاني ونخبة من الأدباء والمثقفين .



شهد حفل التوقيع حضوراً مميزاً من عشاق الأدب ومحبي الكلمة، ما اضاف على الحفل طابعاً فريداً من التواصل الثقافي الرفيع.

حضر الحفل عدد من الأدباء والمثقفين، حيث أثنت غانم على دور الأدب في التعبير عن الذات البشرية، واعتبرت مجموعتها رحلة في عالم المشاعر والتأملات. وأضافت أن الأدب يمثل العناق الخفي بين الكاتب والقارئ.

يذكر أنّ معرض الشارقة الدولي للكتاب واحداً من أكبر وأهم معارض الكتب على مستوى العالم، حيث يتألق سنوياً بأكثر من 400 فعالية ثقافية متنوعة، تشمل ورش العمل الإبداعية، والأمسيات الشعرية، وحفلات توقيع الكتب، بمشاركة نخبة من أبرز الكتاب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ليكون بذلك منصة رائدة للتفاعل الثقافي والتبادل المعرفي المتجدد .