محمد رمضان يستعد لإصدار ألبوم جديد ويشوق متابعيه له

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي، عن استعداده لاصدار ألبوم غنائي جديد.

ونشر محمد رمضان، صورة جديدة له، وأرفقها بتعليق شوق فيه المتابعين للألبوم، إذ كتب في تعليقه: "صباح الحب.. بدأت رحلة الألبوم الأول ونزلت مبارح جزءا تشويقيا من أول أغنيتين".

كما أضاف محمد رمضان: "تجربة جديدة بتقربني أكتر لجمهوري وبتفهموا بعض أكتر.. رأيهم على طول بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي.. الألبوم قريبا".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور محمد رمضان، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لسماع أغاني الألبوم.

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