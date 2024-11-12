لحظات رومنسيّة تجمع كندة علّوش وعمرو يوسف… شاهدوا الصور

نشرت الممثّلة السّوريّة، كندة علّوش، أكثر من صورة رومنسيّة جمعتها بزوجها الممثّل عمرو يوسف، لافتةً إلى أنّ الممثّلة هنا الزّاهد، هي من التقطت الصّور بعدستها.

في هذا السّياق، علّقت “كندة”، على الصّور عبر “إنستغرام” بقلوب كثيرة وكتبت: تصوير هنا الزّاهد”.

من جهتها نشرت هنا الزّاهد، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، الصّورة نفسها وعلّقت بقلوب بيضاء وعلامة العين الزّرقاء وكتبت: “من خلال عينيّ”.

نذكر ان كندة علّوش، كانت قد صرّحت في لقاء خاص مع موقع “الخليج 365” ضمن فعاليّات مهرجان “الجونة” السّينمائيّ، ردًّا على سؤال، عن عودتها الفنّيّة، في عمل فنّيّ جديد مع زميلها الممثّل أمير كرارة، في مسلسل “أعراض إنسحاب”، قالت “كندة”، إنّها لا تعرف ما إذا كان العمل سيُعرض في رمضان أو خارج السّباق الرّمضانيّ، لكنّها عبّرت عن حماستها للعمل مع أمير كرارة، لأوّل مرّة وهو كذلك”.

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وردًّا على سؤال، عن نجاح زوجها عمرو يوسف، في أعماله الأخيرة وخصوصًا فيلم “ولاد رزق٣” الذي حقّق إيرادات كبيرة، قالت “كندة” إنّها فخورة بنجاح زوجها وهي تبارك له دائمًا، مشيرةً إلى أنّ ذلك النّجاح جاء بعد جهد جبّار يقوم به “عمرو”، في الكواليس، فهو يضع من روحه وقلبه في أعماله.