شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يعلن عن ترشيحات نقابة المهن التمثيلية لجوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دكتور أشرف زكي عن ترشيحات نقابة المهن التمثيلية لجوائز الدولة، مؤكداً أن الترشيحات جاءت كالتالى: بداية من ترشيح سمير العصفورى لجائزة النيل.

في حين تم ترشيح شاكر عبد اللطيف لجائزة الدولة التقديرية، أما جائزة التفوق فتم ترشيح ياسر على ماهر لها، ومن الفنانين العرب تم ترشيح د حسن رشيد من قطر.

من ناحية أخرى حرص دكتور أشرف زكى على حضور عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة، كما ذهب بعدها إلى عزاء والدة الفنان أحمد محارب للمشاركة في واجب العزاء.

وكانت عدسة تليفزيون الخليج 365 قد رصدت الإعلامية مفيدة شيحة وهي تستقبل المعزين في والدتها بمسجد المشير، وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم العزاء للإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها بمسجد المشير بالتجمع، منهم الفنان أشرف زكي والمخرج مجدى أبو عميرة ورضوى الشربيني ومنى عبد الغني وأميرة العايدى وعلاء الكحكي وريهام سعيد.