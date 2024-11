ليوناردو دي كابريو يحتفل بعامه الخمسين مع المشاهير… هذه أفضل أفلامه وعلاقاته الأكثر إثارة للجدل

في الحادي عشر من نوفمبر، قبل خمسين عامًا، وُلد أحد أشهر الممثّلين في العالم: ليوناردو دي كابريو الذي احتفل بهذه المناسبة مع نخبة من المشاهير أبرزهم: براد بيت وحبيبته إيناس دي رامون، توبي ماجواير، روبن ثيك، أبريل لوف جيري، أوديل بيكهام جونيور، تايغا، تيانا تايلور، جيمي فوكس، بيل ماهر، باريس هيلتون، كارا ديليفين، كريس روك، وكيفن كونولي، تود فيليبس، كاتي بيري.

ووفقًا لمجلة “بيبول” احتفل دي كابريو مع أصدقائه وزملائه حتّى ساعات الفجر الأولى وكان سعيدًا وبمزاج جيّد جدًّا.

ومع مسيرة مهنيّة ناجحة امتدّت لعقود من الزّمن، اتخذ دي كابريو من كاليفورنيا منطلقًا لخطواته الأولى في العديد من الإعلانات التّلفزيونيّة والبرامج التّعليميّة.

ركّزت أدواره المبكرة على المشاريع غير البارزة مثل “Critters 3”. ومع ذلك، أصبح في التّسعينات أحد أكثر الوجوه شهرة في هوليوود بفضل أدائه تحت إشراف اثنين من المخرجين: مارتن سكورسيزي وكريستوفر نولان.

أحد عروضه التي لا تنسى كان في فيلم “روميو وجولييت”، على الرّغم من أنّ الشّهرة العالميّة جاءت بعد عام مع فيلم “تيتانيك”. بعد ذلك، شارك في مشاريع أخرى مثيرة للاهتمام مثل “Catch Me If You Can” و”The Departed” و”Gangs of New York”. يعدّ عام ٢٠١٠ مهمًّا جدًّا في حياته المهنيّة، إذ يرتبط باثنين من أفضل أفلامه: “Shutter Island” و”Inception”.

على مرّ السّنين، لعب دور البطولة في أفلام روائيّة أخرى مثل “Django Unchained” و”The Wolf of Wall Street”، ولكن، كانت هناك دائمًا رغبة واحدة كبيرة: الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أداء. لقد حقّق ذلك أخيرًا مع فيلم The Revenant في عام ٢٠١٥ مع أليخاندرو جونزاليس إيناريتو على رأس الفيلم. كما حقّق أحد أحلامه قبل خمس سنوات: العمل مع تارانتينو، وهو ما حقّقه في فيلم “ذات مرّة في هوليوود”. وكان آخر أفلامه الرّائعة هو فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي.

إحدى الأساطير العظيمة المحيطة بالممثّل هي أنّه لم يواعد امرأة فوق سنّ الخامسة والعشرين. فقد سبق وواعد بليك ليفلي وإرين هيذرتون وتوني جارن وكاميلا موروني وهو حاليًّا على علاقة مع فيتوريا سيريتي التي كسرت هذا الاتجاه مع الإيطالي، إذ تبلغ الشّابة السّادسة والعشرين.

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، جاء عن نظريّة ليوناردو أنّه بمجرّد تجاوز سنّ الخامسة والعشرين، فإنّ الفتيات “يردن المزيد، ويردن الزّواج والاستقرار”.