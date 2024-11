حقيقة تقبيل بن أفليك لـ جينيفر لوبيز...إليكم ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - خلال حضورهما العرض الأول لفيلم "This is me.

.now" في شباط/ فبراير 2024 وقفت جينيفر لوبيز الى جانب بن أفليك وكانا متعانقان أمام المصورين لإلتقاط الصور وصرخ أحدهم وطلب من أفليك تقبيل جينيفر فإبتسم ورفض طلب المصورين وإبتعد عنها. وحافظت لوبيز على هدوئها وظهر على وجهها إبتسامة تخفي الخيبة والحزن. وهذا الخبر يؤكد تدهور علاقة الثنائي منذ فترة طويلة قبل إنفصالهما والوصول الى طلب الطلاق لاحقاً. يذكر أن الإجراءات القانونية بينهما ما زالت جارية ولم تصل الى خواتيمها بعد وأصبح من الواضح أن كلاهما أدرك أن عليه الإستمرار بحياته مع شريك آخر.