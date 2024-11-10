بعد انضمامها للعائلة المالكة في مهرجان الذكرى.. الأمير ويليام يتطلع لاصطحاب كيت ميدلتون في الرحلات الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - انضمت كيت ميدلتون يوم أمس السبت 9 نوفمبر لأول مرة منذ إعلان انتهاء علاجها الكميائي من السرطان، لبقية أعضاء العائلة المالكة البريطانية للمشاركة في أول حدث ملكي احتفالي كبير لها بعد إكمال العلاج الكيميائي للسرطان؛ مهرجان الذكرى الذي أُقيم في قاعة ألبرت الملكية في لندن.

كيت ميدلتون مع العائلة المالكة البريطانية في مهرجان الذكرى

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في الحدث السنوي- الذي ينظمه الفيلق البريطاني الملكي، تكريماً لخدمة وتضحيات القوات المسلحة البريطانية والكومنولث- انضمت كيت ميدلتون، 42 عاماً، إلى زوجها الأمير ويليام وأفراد العائلة المالكة في مهرجان الذكرى في قاعة ألبرت الملكية في لندن. كما حضر مهرجان الذكرى الملك تشارلز، الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، الأميرة آن ونائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، الأمير ريتشارد دوق غلوستر وبيرجيت دوقة غلوستر، والأمير إدوارد دوق كنت. ولكن تغيبت عن الحدث الملكة كاميلا، حيث أعلن قصر باكنغهام في وقتٍ سابق إصابتها بعدوى صدرية.

كيت ميدلتون ترتدي خاتم خطوبتها

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احتفلت كيت بيوم الذكرى بدبوس الخشخاش التقليدي، ونسقته مع فستان أسود مصمم خصيصاً لها، كما أنها ارتدت خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت والألماس، الذي كان ملكاً للأميرة ديانا ذات يوم - وهي القطعة التي لم تُشاهد وهي ترتديها في الأشهر الأخيرة، حيث كانت تُفضل مجموعة خواتم جديدة في ظهورها العام.

الأمير ويليام يأمل بتواجد كيت بجانبه في رحلاته الملكية

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بينما يتم التخطيط لجدول أعماله للعام المقبل، يتطلع الأمير ويليام، 42 عاماً، أن تنضم زوجته كيت ميدلتون في رحلاته الملكية عام 2025، حيث قال أمير ويلز: "نأمل أن تفعل كاثرين المزيد العام المقبل، لذلك سيكون لدينا بعض الرحلات الإضافية ربما".

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