ترامب: قلت مرات عديدة إن الإرهاب الإسلامي الراديكالي وأشكالا أخرى من جرائم العنف ستصبح سيئة للغاية في أميركا

أشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، الى انه "قلت مرات عديدة إن الإرهاب الإسلامي الراديكالي وأشكالا أخرى من جرائم العنف ستصبح سيئة للغاية في أميركا"، لافتا الى ان "سياسة الحدود المفتوحة للرئيس جو بايدن جعلت الإرهاب والعنف في أميركا أمرا يصعب تخيله أو تصديقه".
واعتبر ان "بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فهو كارثة كاملة وشاملة"، مضيفا :"لن ننسى ما فعله بايدن ومجموعته من البلطجية المتدخلين في الانتخابات في بلدنا".
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