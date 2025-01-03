ديمة قندلفت في يوم ميلادها تلهمك أجمل تسريحات الشعر وأكثرها أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 10:19 صباحاً - استطاعت الممثلة ديمة قندلفت عبر السنوات أن تصبح أيقونة جمالية ملهمة للكثير من الشابات والنساء، من خلال إطلالاتها الجمالية التي تسيطر عليها الأناقة والرقي بلمسات شبابية عصرية، ما جعلها تناسب الشابات والنساء من مختلف الأعمار، لا سيما تسريحات شعرها التي تواكب من خلالها كل جديد وعصري، مع سيطرة الطابع الجمالي الناعم والبسيط. ولطالما شكلت تسريحة الكعكة المرتفعة الخيار المفضل لديها؛ إذ اشتهرت بها في غالبية إطلالاتها، إلى جانب العديد من تسريحات الشعر المنسدلة والمرفوعة التي يمكن للمرأة أن تستوحي منها أجمل أفكار إطلالاتها، إلى جانب اعتمادها قصات الكاريه بأطوالها المختلفة التي تتراوح بين قصة الكاريه القصيرة أو المتوسطة الطول.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي تحتفل به في 3 يناير من كل عام، أجمل تسريحات شعر ديمة قندلفت، التي تلهمك إطلالات عصرية بلمسات حيوية جذابة.

تسريحة الرفعة العشوائية

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في واحدة من أجمل تسريحات شعرها، تألقت ديمة قندلفت في آخر جلسات التصوير لها بتسريحة الرفعة العشوائية بشعرها المالس، حيث اعتمدت معها الغرة البف المرتفعة عن الرأس مع خصل الشعر العشوائية المنسدلة من الشعر، وإذا كنت من محبات هذه التسريحة؛ يمكنك اعتمادها في المناسبات حيث تليق بصاحبات الوجه الدائري والطويل.

تسريحة ذيل الحصان بالشعر الويفي

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ولمحبات تسريحة ذيل الحصان المصقولة مع الغرة البف والشعر الويفي، يمكنك التألق بهذه التسريحة من ديمة قندلفت التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها مع مكياج ترابي برونزي ناسب بشرتها الحنطية، هذه التسريحة قد تفيدك في أغلب المناسبات؛ كونها تقيك من التعرق وتعطيك طابعاً راقياً وجذاباً.

تسريحة الشعر الكيرلي الكاريه المنسدل

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ولصاحبات الشعر الكاريه القصير، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر الكيرلي من وحي ديمة قندلفت مع الفرق الجانبي للغرة، حيث تعطي هذه التسريحة حجماً أكبر وأكثر كثافة للشعر، وتبرز اختيارك الشبابي والحيوي، خاصة مع مكياج زهري ناعم يناسبك في يومك الجميل أو خلال عشاء عائلي.

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تسريحة الشعر المموج المنسدل

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وإذا كنت ممن يفضلن تسريحة شعر ناعمة وخفيفة خلال العمل أو لمناسبة مع الأصدقاء والعائلة؛ يمكنك اختيار تسريحة الشعر المموج على طريقة ديمة قندلفت، التي تألقت بهذه التسريحة مع قصة الشعر الكاريه الطويل والغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، هذه التسريحة من شأنها إبراز اختيارك الحيوي، وتضمن لك إطلالة نابضة بالحياة.

تسريحة الكعكة العالية المبللة

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ويمكنك التألق بإحدى تسريحات الشعر الأنيقة بلمسة عصرية على غرار ديمة قندلفت، وهي تسريحة الكعكة العالية المبللة مع خصلة الغرة المبللة المنسدلة على جانب الوجه، هذه التسريحة أنيقة ومميزة وذات طابع شبابي، كما أنها تبرز جمال وجهك ومكياجك، وهي خيار مثالي للمناسبات بأنواعها كافة.

تسريحة الكعكة العالية المصقولة

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أما إذا كنت من محبات تسريحة الباليرينا، فيمكنك اختيار تسريحة الكعكة العالية المصقولة بالفرق الوسطي للغرة على طريقة ديمة قندلفت التي تألقت بها في إحدى جلسات التصوير وتحديداً خلال استقبال العام الجديد، ومع هذه التسريحة ننصحك باعتماد مكياج بارز بألوان ترابية جذابة، يمكن لهذه التسريحة أن تزيدك شباباً وحيوية.

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تسريحة الشعر المبلل بقصة الكاريه

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وفي حال كنت تفضلين تسريحة الشعر المبلل، يمكنك اعتماد هذه التسريحة مع قصة الشعر الكاريه القصير من وحي ديمة قندلفت، فهي تسريحة عصرية رائجة جداً، أنيقة ومريحة في آن، ويمكنك اعتمادها في مختلف الأوقات مع مكياج طبيعي خافت، كما أنها تمنحك مظهراً نابضاً بالحياة والشباب.

تسريحة الشعر الكاريه الويفي

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إذا كنت تعتمدين قصة الشعر القصير وتحديداً الشعر الكاريه؛ فتألقي بتسريحة الشعر الويفي مع قصة الشعر الكاريه على طريقة ديمة قندلفت التي اختارتها بأسلوب سهل وناعم بالغرة الجانبية والأكسسوار الناعم على جانب الشعر، فهي تناسب إطلالاتك في كل الأوقات وتليق بالأعمار كافة.

تسريحة الشعر الويفي الطويل

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ويمكنك التألق بشعرك الطويل في المناسبات على طريقة ديمة قندلفت من خلال اعتماد تسريحة الشعر الويفي الطويل مع الغرة القصيرة المنسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تليق بك في السهرات والمناسبات القريبة أو خلال عشاء رومانسي يبرز جمالك ويجعلك تبدين أكثر جاذبية ورقياً.