شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض للتعمير»: سداد فروقات زكوية بـ6.34 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للتعمير الانتهاء من الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسداد فروقات زكوية بمقدار ( 6,344,946 ريال).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد تلقت خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من 2015 إلى 2018م والمطالبة بسداد فروقات زكوية بمقدار 103,142,584 ريال.
علماً بأن الشركة قامت سابقاً بتكوين مخصصات كافية لتلك الفروقات.
وتجدر الأشارة إلى الانتهاء من الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسداد جميع المستحقات لكافة الأعوام السابقة وذلك حتى نهاية عام 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد تلقت خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من 2015 إلى 2018م والمطالبة بسداد فروقات زكوية بمقدار 103,142,584 ريال.
علماً بأن الشركة قامت سابقاً بتكوين مخصصات كافية لتلك الفروقات.
وتجدر الأشارة إلى الانتهاء من الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسداد جميع المستحقات لكافة الأعوام السابقة وذلك حتى نهاية عام 2023م.