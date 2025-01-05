الاقتصاد

«الرياض للتعمير»: سداد فروقات زكوية بـ6.34 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للتعمير الانتهاء من الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسداد فروقات زكوية بمقدار ( 6,344,946 ريال).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، كانت الشركة قد تلقت خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من 2015 إلى 2018م والمطالبة بسداد فروقات زكوية بمقدار 103,142,584 ريال.
علماً بأن الشركة قامت سابقاً بتكوين مخصصات كافية لتلك الفروقات.
وتجدر الأشارة إلى الانتهاء من الربط الزكوي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وسداد جميع المستحقات لكافة الأعوام السابقة وذلك حتى نهاية عام 2023م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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