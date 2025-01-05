شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة داخلية ألمانيا: سيتعين على بعض السوريين العودة إلى وطنهم والان نبدء بالتفاصيل

دعم عودة السوريين

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.وقالت في تصريحات: "بحسب ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سوريا.وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.وتابعت: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا بالبقاء في ألمانيا".وأشارت إلى أنه يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، وأضافت أن الإمكانيات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بشكل كبير وسيجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب الأهلية السورية، أكثر من 300 ألف منهم لديهم وضع حماية فرعية.