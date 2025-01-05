شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب حركة الطيران في مطار ميونخ بسبب الطقس الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم مطار مدينة ميونخ الألمانية صباح اليوم الأحد حدوث اضطرابات في حركة الطيران بالمطار بسبب الثلوج والجليد.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمطار، تم إلغاء بعض الرحلات التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم.





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وقال المتحدث إن شركات الطيران اتخذت بالفعل قرارا بإلغاء رحلات الليلة الماضية كإجراء احترازي، مضيفا أنه يجرى حاليا إبقاء أحد المدارج مفتوحا بينما يتم تنظيف الآخر.

وذكر المتحدث أن انخفاض الرؤية بسبب تساقط الثلوج أدى إلى تمديد الفترات بين الإقلاع والهبوط، مضيفا أن هناك طائرات أيضا تحتاج إلى إزالة جليد.

ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر القيود المرتبطة بالطقس.

وطلب من المسافرين الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات حول رحلاتهم.