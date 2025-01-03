حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

افادت غرفة التحكم المروري عن "الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وهي عيناتا-الارز، معاصر-الشوف، كفريا، كفرذبيان، حدث-بعلبك، والعاقورة".
كما اشارت الى أن "طريق عام ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات"، لافتة الى أن "طريق القبيات الهرمل سالكة امام جميع المركبات من الساعة 10 لغاية الساعة 4".
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