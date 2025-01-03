جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 7/1/2025 في السراي الحكومي.

وأمس، أعلنت الامانة العامة في مجلس الوزراء أن "رئيس حكومة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول".