قوى الأمن: توقيف سارقي منزل في بعلبك

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بأنه "بتاريخ 17-12-2024، ادعت مواطنة من مدينة بعلبك ان أشخاصا مجهولين دخلوا إلى منزلها، وسرقوا من داخله مبلغًا ماليًا عبارة عن 35,000 دولار ومصاغ ذهبية بقيمة 50,000 دولار.

نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية السارقَين وتوقيفهما وهما: أ. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)، ع. ع. (مواليد عام 1997، سورية) وقد تبيّن أنهما كانا يعملان لدى المدعية".

واشارت الى ان "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وتم ضبط المصاغ الذهبية والمبلغ المالي. سُلِّمَت المضبوطات إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".