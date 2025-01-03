طفلي يصدر صوتاً أثناء النوم.. ماذا أفعل وهل هناك خطورة؟ المشكلة والحل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 10:19 صباحاً - تقلق عادةً بعض الأمهات عندما يصدر طفلها الرضيع أي صوت غير عادي أو أي أنين، ولا تعرف كيف تتصرف معه، خاصةً إذا كان أول طفل لها، وتتساءل: هل هذا الأمر عادي أم عليها إخبار الطبيب بذلك، والحقيقة العلمية تؤكد : أن تلك الأصوات التي تختلف -ما بين صوت الجهاز الهضمي عندما تنقبض الأمعاء، أو بسبب تنفس الطفل السريع، أو حينما ينتقل الطفل من النوم الخفيف إلى النوم العميق، وأسباب أخرى- هي أصوات طبيعية، وعلى الأمهات تجاهلها.

وفي سن أكبر نجد الطفل يصدر من جديد صوتاً أثناء النوم - الشخير- ولكن لأسباب مرضية ووقتية مختلفة؛ لهذا فكل الأصوات لها أسباب ولها أيضاً طرق للعلاج، والتقرير التالي يحوي إجابة شافية لسؤال الأم الحائر: طفلي يصدر صوتاً أثناء النوم، ماذا أفعل؟ ومتى يصبح الأمر خطيراً؟ وفقاً لموقع "sleep baby الطبي.

الأسباب الطبيعية للأصوات أثناء نوم الرضيع

طفل نائم

دورات النوم القصيرة : والخاصة بحديثي الولادة، مما يعني أنهم ينامون عدة مرات خلال اليوم، ويستيقظون عدة مرات، وهم يصدرون عادةً هذه الأصوات الغريبة عندما يقتربون من الاستيقاظ من النوم.

: والخاصة بحديثي الولادة، مما يعني أنهم ينامون عدة مرات خلال اليوم، ويستيقظون عدة مرات، وهم يصدرون عادةً هذه الأصوات الغريبة عندما يقتربون من الاستيقاظ من النوم. صوت الجهاز الهضمي : تختلف أمعاء الرضيع عن البالغين؛ حيث تقوم الأمعاء بالانقباض عندما يشعر الرضيع بالجوع، مما يصدر صوت قرقعة في بطن الرضيع، كما تصدر الأمعاء صوتاً عند مرور الطعام خلالها، أو عند خروج الغازات.

: تختلف أمعاء الرضيع عن البالغين؛ حيث تقوم الأمعاء بالانقباض عندما يشعر الرضيع بالجوع، مما يصدر صوت قرقعة في بطن الرضيع، كما تصدر الأمعاء صوتاً عند مرور الطعام خلالها، أو عند خروج الغازات. صوت التنفس السريع: غالباً ما يكون لدى الأطفال الصغار أنماط تنفس مختلفة عن الجميع، إذ يمكنهم التنفس بسرعة، وذلك لأن الأطفال يتنفسون من الأنف وليس من الفم، كما أن الرئتين لا تكون مكتملة كالبالغين، ويُعد هذا الأمر طبيعياً ما دام طفلك لا تظهر عليه أية علامات اختناق، ويعود إلى تنفسه الطبيعي بعد فترة قصيرة.

غالباً ما يكون لدى الأطفال الصغار أنماط تنفس مختلفة عن الجميع، إذ يمكنهم التنفس بسرعة، وذلك لأن الأطفال يتنفسون من الأنف وليس من الفم، كما أن الرئتين لا تكون مكتملة كالبالغين، ويُعد هذا الأمر طبيعياً ما دام طفلك لا تظهر عليه أية علامات اختناق، ويعود إلى تنفسه الطبيعي بعد فترة قصيرة. الصرخة الليلية أو البكاء أثناء النو م: ويكون ذلك بسبب: الانتقال من مرحلة النوم الخفيف إلى مرحلة النوم الأعمق، بجانب عدم النضج التام للنظام العصبي الذي يحتاج إلى بعض الوقت لتعلم كيفية تنظيم أجهزة الجسم.

م: ويكون ذلك بسبب: الانتقال من مرحلة النوم الخفيف إلى مرحلة النوم الأعمق، بجانب عدم النضج التام للنظام العصبي الذي يحتاج إلى بعض الوقت لتعلم كيفية تنظيم أجهزة الجسم. النمو المستمر: حيث تستمر بعض أجهزة جسم الطفل في النمو حتى بعد ولادته، كما أن بعض الأعضاء لدى الطفل لا تعمل بأقصى طاقتها مثل الرئتين والمعدة، اللتين تتدربان على كيفية العمل بشكل كامل.

حيث تستمر بعض أجهزة جسم الطفل في النمو حتى بعد ولادته، كما أن بعض الأعضاء لدى الطفل لا تعمل بأقصى طاقتها مثل الرئتين والمعدة، اللتين تتدربان على كيفية العمل بشكل كامل. التنفس عن طريق الأن ف: حيث تكون الممرات الهوائية لدى الأطفال صغيرة جداً، لدرجة أن أي احتقان أو جفاف أو تورم في أغشية الأنف يؤدي إلى انسداد الأنف لديهم، ويجعل صوت نفس الطفل مسموعاً.

ف: حيث تكون الممرات الهوائية لدى الأطفال صغيرة جداً، لدرجة أن أي احتقان أو جفاف أو تورم في أغشية الأنف يؤدي إلى انسداد الأنف لديهم، ويجعل صوت نفس الطفل مسموعاً. أصوات أخرى: إذا بدت هذه الأصوات كثيرة لطفلك أثناء نومه، فهي قد تكون بسبب الأحلام، فالأطفال الرضع يحلمون بشكل كبير، وقد نراهم يبكون ويشتكون وينوحون، ويتأوهون ويضحكون خلال نومهم.

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صوت يصدره الطفل يشبه صهيل الحصان

طفل يبكي وهو نائم

كما يصدر بعض الأطفال الرضع مجموعة متنوعة من الهمهمات تصل إلى أصوات غريبة تذكرنا بصهيل الحصان، وهو من أغرب الأصوات التي يصدرها حديثو الولادة، ومن أسبابها: احتقان الأنف،

إذ غالباً ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة ممرات أنفية ضيقة، وعندما ينحصر المخاط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتقان ينتج هذه الأصوات الغريبة، خاصة عند الرضع الذين يبلغ عمرهم بضعة أسابيع فقط.

علامات معينة تتطلب رعاية طبية فورية:

إذا ظهرت على طفلك أعراض مثل الصفير المستمر، أو السعال، أو التنفس السريع، أو الحمى إلى جانب هذه الأصوات، فمن المهم طلب المشورة الطبية على الفور؛ لتشخيص أي مشاكل صحية محتملة وتقديم العلاج المناسب.

ما الذي يسبب الحمى مع الرعشة لدى الأطفال؟ الإجابة داخل التقرير

تابع :مشكلة صوت الصرير أثناء الرضاعة

رضيع يبكي تحمله أمه

الصرير هو أحد الأعراض وليس مرضاً بحدّ ذاته، ويطلق على الصوت الغريب أثناء التنفس أو الرضاعة لدى الطفل الرضيع، وهناك عدة أسباب للصرير أثناء الرضاعة لدى الأطفال، ويعتمد تحديد العلاج المناسب على المسبب، ومن أسباب الصرير ما يأتي:

بعض أنواع العدوى في الجهاز التنفسي، والحلق، والأنف.

بلع الرضيع لأجسام صلبة من الطعام أو الأجسام الغريبة.

التعرض لإصابة في الفم أو الفكين.

التشوهات أو الاضطرابات التشريحية في منطقة الحلق أو الأنف، ويعرف في هذه الحالة بالصرير الخلقي.

تلين الحنجرة، وهو أكثر أسباب الصرير شيوعاً لدى الأطفال حديثي الولادة.

خضوع الطفل للعلاج، بحسب مسبب الصرير، أو قد تزول مع الزمن دون الحاجة لاتخاذ أي من الإجراءات الصحية.

يفضل مراجعة الطبيب دون تأخير، وفي حال لم يصف الطبيب لطفلك أي علاج بعد الكشف، فهذا يشير إلى أن حالة طفلك لا تستدعي القلق.

أسباب صوت الشخير لدى الأطفال

طفل نائم يتنفس من فمه

تدفق الهواء عبر الحلق: في أثناء التنفس خلال ساعات النوم، يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة المرتخية في الحلق، مما يتسبب في إصدار أصوات حادّة ومزعجة، وهي الشخير.

في أثناء التنفس خلال ساعات النوم، يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة المرتخية في الحلق، مما يتسبب في إصدار أصوات حادّة ومزعجة، وهي الشخير. اللوزتان المتورمتان: وتقعان في الجزء الخلفي من الحلق، وهما جزء من جهاز المناعة في الجسم، وإذا كانتا أكبر حجماً طبيعياً أو متورمتين بسبب العدوى، فقد تعوقان المسار الهوائي وتسببان الشخير.

وتقعان في الجزء الخلفي من الحلق، وهما جزء من جهاز المناعة في الجسم، وإذا كانتا أكبر حجماً طبيعياً أو متورمتين بسبب العدوى، فقد تعوقان المسار الهوائي وتسببان الشخير. السمنة: الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن أكثر عرضة للشخير، إذ يمكن أن تضيّق البدانة المسار الهوائي وتزيد من خطر صعوبة التنفس في أثناء النوم.

الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن أكثر عرضة للشخير، إذ يمكن أن تضيّق البدانة المسار الهوائي وتزيد من خطر صعوبة التنفس في أثناء النوم. الاحتقان: يمكن أن تسبب أعراض شبيهة بنزلات البرد احتقاناً يعوق تدفق الهواء بسلاسة.

يمكن أن تسبب أعراض شبيهة بنزلات البرد احتقاناً يعوق تدفق الهواء بسلاسة. الحساسية: قد تؤدي الحساسية إلى التهاب في الأنف والحلق، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

قد تؤدي الحساسية إلى التهاب في الأنف والحلق، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. الربو: قد يعوق الربو التنفس الطبيعي، وإذا كان يتسبب في انسداد جزئي للمسار الهوائي، يمكن أن يسبب الشخير.

قد يعوق الربو التنفس الطبيعي، وإذا كان يتسبب في انسداد جزئي للمسار الهوائي، يمكن أن يسبب الشخير. الخصائص التشريحية: يمكن أن تؤدي بعض الخصائص التشريحية إلى صعوبة التنفس بشكل طبيعي، على سبيل المثال، قد يؤدي الحاجز الأنفي المنحرف، إلى التنفس عبر الفم ومن ثم تكرار الشخير.

علاجات منزلية لإصدار طفلك أصواتاً غريبة

طفلة تستخدم رزاز الأنف الملحي

إذا كانت أصوات طفلك ناتجة عن احتقان الأنف ولا توجد مشاكل صحية أساسية، فهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها:

استخدام جهاز ترطيب الهواء بالرذاذ البارد: يمكن أن يساعد هذا الجهاز على ترطيب الممرات الأنفية لطفلك، وتخفيف الاحتقان.

استخدام رذاذ الأنف الملحي: يمكن أن يساعد هذا المنتج الذي لا يستلزم وصفة طبية أيضاً في تقليل الاحتقان في الممرات الأنفية الضيقة لطفلك، هذه العلاجات تمكنك من تقليل أصوات طفلك الشبيهة بالحصان، وأي أصوات أخرى ناتجة عن احتقان الأنف.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.