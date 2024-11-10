أيمن بهجت قمر يعلن عن تعاونه مع منة شلبي في عمل جديد ويثير قلق جمهورها.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - كشف المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن تعاونه مع النجمة منة شلبي في عمل فني جديد، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة تتعلق به سواء قصته أو النجوم الآخرين المشاركين به.

تعاون جديد بين منة شلبي وأيمن بهجت قمر

شارك أيمن بهجت قمر محبيه ومتابعيه عبر صفحته على فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة، إلا أن التعليق الذي أرفقه بالصورة جعل جمهوريدخل في حالة من القلق، خاصةً أنه كشف أن الأخيرة قرأت سيناريو العمل الجديد في المستشفى، وجاء في التعليق: "الناس تقرا سيناريو.. في مكتب.. في شركه.. لكن في مستشفى ! جديدة دي.. بس كله يهون عشان خاطر".

يمكنكم قراءة.. منة شلبي ترد على شائعات زواجها في السر: سيد رجب باركلي على الفرح إللي مكنتش فيه

أحدث أعمال الثنائي أيمن بهجت قمر ومنة شلبي

يُعرض حالياً للفنانة منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" في دور السينما، وتدور أحداث الفيلم حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، وهم أحمد داود،، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري.

أما أيمن بهجت قمر، فكانت أحدث أعماله الفنية هى كتابة قصة فيلم "ري ستارت"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، بمشاركة النجم تامر حسني، هناالزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة وآخرين، والعمل من إخراج سارة وفيق، ومنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».