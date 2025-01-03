ميرنا وليد - بيروت - شارك المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، وثق من خلالها إطلالة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمناسبة رأس السنة والتي جاءت من تصميمه.

وإرتدت هيفا فستاناً باللون الزهري القاتم، ضيق وطويل، ومليء بالشك، وفوقه كاب باللون نفسه شفاف ومزين بالريش.

وعلق زهير مراد على المنشور قائلاً: "هيفا وهبي إرتدت فستانًا من الدانتيل المموج من مجموعة Couture Bois de Rose Crystal Beads مع كاب من الشيفون الحريري المتناسق مزينة بالريش النمساوي لأدائها في العام الجديد 2024".

أما هيفا فعلقت على المنشور قائلة: "مليئة بالضحك والموسيقى واللحظات التي لا تُنسى والتي ستظل عزيزة على قلوبنا إليكم المزيد والمزيد من الذكريات معًا".

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا وصف زهير مراد فستان هيفا وهبي في حفل رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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