ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران في احدث إطلالتها على متن الطائرة الخاص، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، و ظهرت بلوك شيك فكانت ترتدي قميص أبيض مع شروال بيج واسع وفوقهم معطف كبير من الفرو، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت لجين بيدها حقيبة يد من Dior وصل سعرها إلى 3,183 دولار.
و كانت قد حضرت الإعلامية السعودية لجين عمران إحدى الفعاليات الراقية، وأبهرت الجميع بإطلالة أنيقة.
واختارت لجين فستاناً وردياً أنيقاً، يجمع بين البساطة والفخامة، بتصميم مكشوف الكتفين مع كمين فضفاضين وكشاكش ناعمة، فيما انسدلت تنورته الواسعة بحزام ناعم أبرز جمال خصرها. جاءت الإطلالة متناغمة مع أجواء الحفل، ما أضاف لمسة ملكية ساحرة على الأجواء.
ولم تكن مجوهرات لجين عمران أقل إبهاراً، فقد تألقت بطقم فاخر من الذهب الوردي المرصع بالألماس، يتألف من قلادة مميزة مستوحاة من شكل الأفعى، وأقراط فاخرة تزين الأذن بالكامل، إلى جانب خاتم وسوار يعكسان ذات التصميم الراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تستمتع بوقتها على متن الطائرة الخاصة.. سعر خيالي لحقيبة يدها من Dior لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.