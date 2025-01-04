لجين عمران تستمتع بوقتها على متن الطائرة الخاصة.. سعر خيالي لحقيبة يدها من Dior

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران في احدث إطلالتها على متن الطائرة الخاص، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، و ظهرت بلوك شيك فكانت ترتدي قميص أبيض مع شروال بيج واسع وفوقهم معطف كبير من الفرو، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت لجين بيدها حقيبة يد من Dior وصل سعرها إلى 3,183 دولار.

و كانت قد حضرت الإعلامية السعودية لجين عمران إحدى الفعاليات الراقية، وأبهرت الجميع بإطلالة أنيقة.

واختارت لجين فستاناً وردياً أنيقاً، يجمع بين البساطة والفخامة، بتصميم مكشوف الكتفين مع كمين فضفاضين وكشاكش ناعمة، فيما انسدلت تنورته الواسعة بحزام ناعم أبرز جمال خصرها. جاءت الإطلالة متناغمة مع أجواء الحفل، ما أضاف لمسة ملكية ساحرة على الأجواء.

ولم تكن مجوهرات لجين عمران أقل إبهاراً، فقد تألقت بطقم فاخر من الذهب الوردي المرصع بالألماس، يتألف من قلادة مميزة مستوحاة من شكل الأفعى، وأقراط فاخرة تزين الأذن بالكامل، إلى جانب خاتم وسوار يعكسان ذات التصميم الراقي.​​​​​​​

