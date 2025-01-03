انطلاق فعاليات "الوثبة للثروة الحيوانية" في مهرجان الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، الذي تستمر أعماله حتى 28 يناير الجاري بمقر جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة بأبوظبي.

ويمثل مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية رابع المهرجانات المصاحبة للجائزة، التي تقام دورتها الثالثة تحت شعار "مزارع ومرب مبتكر برؤية مستدامة".

ويتضمن المهرجان 3 مسابقات رئيسية تضم مجموعة واسعة من الفئات والأشواط، هي مسابقة أفضل الأوزان ومسابقة أفضل إنتاج حليب، بالإضافة لمسابقة أفضل السلالات، فضلاً عن 7 مزادات للثروة الحيوانية.

وتهدف مسابقة أفضل الأوزان إلى تشجيع مربي الثروة الحيوانية على التنافس والوصول إلى إنتاج أفضل وزن من السلالات التي تتم تربيتها في الدولة، وتضم المسابقة 7 فئات مختلفة تقدّم جوائز للفائزين الخمسة الأوائل بقيمة إجمالية تبلغ 406 آلاف درهم.

أما مسابقة إنتاج الحليب فتهدف إلى تحفيز تربية سلالات الأغنام الأعلى إنتاجاً للحليب وتشجيع تصنيع منتجات الألبان مما يحقق قيمة مضافة من تربية الأغنام، وتضم مسابقة إنتاج الحليب أيضاً 7 فئات مختلفة بإجمالي جوائز 406 آلاف درهم.

وتهدف مسابقة أفضل السلالات إلى تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء وتربية السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض وتأقلماً مع البيئة الصحراوية، وتمثّل المسابقة الأكبر من حيث الفئات والجوائز النقدية ضمن المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، حيث تشتمل على 36 فئة وشوطاً وتقدم جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليونا و722 ألف درهم لـ180 فائزاً.

وقال أحمد خالد عثمان، نائب رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، إن مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية يهدف إلى تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات الحيوانية المنتجة والتعريف بأفضل الممارسات المتميّزة في هذا المجال، إضافة إلى تحفيز إقامة مشاريع تربية الثروة الحيوانية، والتوسّع بالمشاريع الحالية.

ودعا سعادته مربي الثروة الحيوانية في دولة الإمارات إلى التسجيل والمشاركة في مسابقات المهرجان المتنوعة، لتعزيز خبراتهم والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع والفوز بالعديد من الجوائز القيّمة.

وتواصل جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد، وتشمل تنظيم 5 مهرجانات رئيسية تتضمن 87 مسابقة مصاحبة و7 مزاداتٍ مختلفة للثروة الحيوانية.