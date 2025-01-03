الصين: العام 2024 الأكثر دفئاً على الإطلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للمناخ في الصين، أمس الخميس، أن متوسط درجة الحرارة في الصين خلال عام 2024 هو الأعلى منذ عام 1961، أي منذ أن بدأت البلاد تجميع سجلات الرصد الجوي الكاملة.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن متوسط درجة الحرارة خلال عام 2024، بلغ 10.9 درجة مئوية، بزيادة 1.01 درجة مئوية عن المتوسط السنوي، محطما بذلك الرقم القياسي السابق المسجل خلال عام 2023 والبالغ 10.71 درجة مئوية.

وسجلت 19 منطقة على مستوى المقاطعات درجات حرارة قياسية خلال العام الماضي، بما في ذلك بكين وتيانجين وخبي وشانشي وخنان وشنشي.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد 697.7 مليمتر خلال عام 2024، بزيادة 9 في المائة عن المتوسط السنوي.