شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص.. معدل التضخم يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مؤشر الأسعار

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء القبرصي الصادرة اليوم الخميس، ارتفاعًا حادًا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي.وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2.6% مقابل 1.5% خلال نوفمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي عندما سجل 2.9%.وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر الماضي بنسبة 7.58%، في حين ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 4.37% سنويا.في الوقت نفسه تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.64% والذي كان أكبر تراجع بين فئات السلع المكونة للمؤشر، وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 0.1%.في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم في قبرص خلال العام الماضي ككل بلغ 1.81% مقابل 3.53% خلال العام السابق، ليتراجع إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات.