خاص وبالفيديو - إسلام مبارك : ترقبوني مع محمد رمضان .. وأدافع عن السودان على طريقتي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السودانية إسلام مبارك في بطولة فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" وكان العرض الأول له خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية وحملت الدورة عنوان "للسينما بيت جديد".



مبارك تواجدت هناك من أجل حضور عرض العمل، والذي هو بطولتها وأسيل عمران وبدر محمد وحنين سعيد ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح وأمينة خليل، وهو تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع الممثلة مبارك، حيث تحدثت عن أبرز المحطات التمثيلية في مسيرتها، وعن عرض "ضي - سيرة أهل الضي" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإتقانها اللهجة الصعيدية، وتجسيدها دور الأم رغم عدم كبرها في السن، ورسالة العمل وغيرها من الأمور.

وكان في الحديث مع مبارك وطنية لافتة وروت كيف تدافع عن بلدها السودان، كما تطرقات إلى تحضيراتها السينمائية الجديدة.

يذكر أن "ضي - سيرة أهل الضي " أوردت عن ملخصه صفحة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يلي:""ضي" طفل نوبي ألبينو، يبلغ من العمر 14 عامًا، ويتمتع بصوت ذهبي. يواجه الصّعوبات بسبب مظهره الفريد. يتمّ التخلّي عنه من قبل والده، ويتعرض للتنمر من قبل أقرانه، ويحلم باتّباع مثله الأعلى "محمد منير". عندما يحصل على فرصة للمشاركة في برنامج "ذا فويس"، ينطلق "ضي" وعائلته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة. تتخلّل رحلتهم العديد من التحديات: سيارة مسروقة، ومال مفقود، وهروب مرعـ ب من الشرطة. يواجهون التمييز، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن عزيمتهم الثابتة، وصوت "ضي" القوي، يدفعانهم إلى الأمام. وبمساعدة رجل إطفاء طيّب القلب، ولقاء غير متوقع مع منير نفسه، يتغلّب "ضي" على العقبات، ويأسر قلب الأمة. "ضي" قصة مؤثرة عن المرونة، والأمل، وقوّة الموسيقى التحويلية. إنه استكشاف مؤلم للتسامح، والطموح، والرابطة العائلية غير القابلة للكسر."

تفاصيل اللقاء مع مبارك في الفيديو المرفق: