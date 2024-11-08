مي سليم: أرفض المشاهد الجريئة وأختار أدواري بعناية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها في تقديم المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية، مؤكدةً أنها لا تحب تقديم المشاهد الساخنة في أي عمل تشارك به، ودائماً تختار أدوارها بعناية لتكون متميزة عن غيرها.

وقالت مي في تصريحات صحافية إنها لا تمانع في دخول ابنتها مجال التمثيل، ولكن بشرط الانتهاء أولاًمن دراستها، بحيث تصبح قادرة على اتخاذ قرار كهذا، مشيرةً إلى أنها تدعمها كثيراً، وموضحةً أنها لم تنتهِ بعد من تصوير دورها في مسلسل “روج أسود”، وهو لامرأة مطلّقة تسكن في حارة شعبية وتعاني العديد من المشاكل مع طليقها وتنتهي بها في محكمة الأسرة.

وعن ابتعادها لفترة طويلة عن الغناء، قالت مي سليم إن التمثيل خطفها من عالم الموسيقى وعي تنوي الاهتمام بالموسيقى في الفترة المقبلة، ولديها أغانٍ “سينغل” ستُصدرها قريباً.

مسلسل “روج أسود” يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، داليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني ومحمد الدسوقي…، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي… وتدور أحداثه حول قضايا حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وهو مكوّن من 30 حلقة، ومن المقرر أن يُعرض بعد الانتهاء من تصويره وعملية المونتاج.