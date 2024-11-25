تكنولوجيا: مهام جوجل تصبح جزءًا من تقويم اندرويد رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن تحديث جديد لتطبيق تقويم أندرويد، حيث سيحصل على تجربة مهام جوجل الكاملة لتسهيل متابعة المهام وتنظيمها.

حاليًا، يتيح تقويم جوجل للمستخدمين إنشاء وعرض المهام المرتبطة بتاريخ استحقاق، ولكن مع التحديث القادم، سيتمكن المستخدمون من رؤية جميع مهامهم وقوائمهم في عرض واحد بملء الشاشة.

تُقدّم جوجل هذا التحديث كامتداد لوظيفة تقويم جوجل للمهام على الويب، التي تم إطلاقها العام الماضي، من خلال المواقع calendar.google.com/calendar/u/0/r/tasks وtasks.google.com. الهدف من التحديث هو تحسين تجربة المستخدم، خاصة أثناء التنقل.

ستضيف جوجل رمزًا جديدًا للمهام في الشريط العلوي من التطبيق، بين زر الانتقال إلى اليوم ومبدّل الملف الشخصي. يؤدي الضغط على هذا الرمز إلى فتح واجهة مستخدم جديدة، تشبه التطبيق المستقل للمهام، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المهام غير المرتبطة بتاريخ معين، بالإضافة إلى جميع قوائمهم.

يشير هذا التحديث إلى انسجام أكبر بين تطبيق المهام وتقويم أندرويد. ومن الجدير بالذكر أن إعادة تصميم تطبيق مهام جوجل في أغسطس الماضي، التي تضمنت إزالة شريط التطبيق السفلي واستبداله بزر إجراءات عائم، كانت خطوة نحو جعل المهام أكثر تكاملًا مع التقويم.

في الوقت الحالي، لا توجد خطط لإلغاء تطبيق المهام المستقل، حيث يظل الطريقة الوحيدة للوصول إلى أداة الشاشة الرئيسية.

سيتم طرح هذا التحديث لمهام جوجل في تقويم أندرويد خلال الأسابيع المقبلة. ومن الملاحظ أن الإعلان يتعلق بنظام أندرويد فقط، ولم تذكر جوجل أي تفاصيل بخصوص نظام iOS.

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