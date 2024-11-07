لماذا ترفض جوري بكر تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - حلت الفنانة جوري بكر ضيفة على برنامج "عيش صباحك" على الراديو، وكشفت عن ردود الفعل من جمهورها حول الأعمال الفنية التي تقدمها، بالإضافة إلى الأدوار التي تتمنى القيام بها في المستقبل.

استقبال جوري بكر لتعليقات الجمهور

أكدت جوري بكر أنها تكون سعيدة بردود الفعل الإيجابية التي تقابلها من جمهورها في الشارع، حول الأعمال التي تقدمها خاصة وأن أغلبها يكون لها تأثير قوي في إطار دراما العمل، أما عن التعليقات عبر السوشيال ميديا فأكدت أنها منذ عام تقريبا وهي تغلق خاصية التعليقات، وقالت عن هذا الأمر "السوشيال ميديا فيها قلة أدب ومش محترمة، في ردود بتوصل لسب وقذف أو ألفاظ جارحة الحاجات دي بتضايقني بس في نفس الوقت مش هقدر أسيطر على الكم الرهيب من التعليقات".



كشفت جوري بكر أنها ترفض تقديم أي دور سيؤثر بالسلب على مشوارها الفني، وسيجعل ابنها في المستقبل مستاء من هذه التجربة، وقالت إن من الأدوار التي تتمنى تقديمها هي دور فلاحة أو امرأة صعيدية، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات تحمل في طياتها الكثير من التفاصيل والقصص المميزة.



أحدث أعمال جوري بكر

تعاقدت الفنانة جوري بكر على تقديم أحد أدوار البطولة في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، حيث تجسد شخصية شيطانة تدخل فى صراعات مع صابر المداح خلال الأحداث، لتكون ثالث المتعاقدين على العمل من الشخصيات الجديدة، بعدما سبقها والتحق بأسرة المسلسل كل من الفنانة غادة عادل والتي تجسد دور شيطانة أيضًا، وقبلها الفنان خالد الصاوي؛ لتجسيد شخصية جن يواجه حمادة هلال.

عُرض مؤخرًا للفنانة جوري بكر مسلسل "برغم القانون" مع النجمة إيمان العاصي، وقدمت من خلاله دور "سوسن" محامية شريرة، تحاول طوال الوقت تدبير المكائد للفنانة إيمان العاصي.

وقد شارك جوري بكر البطولة كلّ من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، عابد عنانى، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين. وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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