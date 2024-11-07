اعلن الجيش الاسرائيلي أن "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 13:41 - 13:54 في الجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأعلى، تم رصد نحو 40 عملية إطلاق عبرت من لبنان حيث تم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن سقوط صواريخ في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصد 40 صاروخا أطلقت من لبنان جرى اعتراض جزء منها وسقط جزء آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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