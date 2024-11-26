فاروق فلوكس يكشف أسراره مع عمرو الليثي.. إليكم التفاصيل

رفض إعادة تقديم أحمد السقا لمسرحية "الخليج 365 الجميلة"

فاروق فلوكس: تنمروا على أولادي بسبب دوري في "الراقصة والسياسي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - حل الفنانضيفاً على الإعلاميفي برنامج "واحد من الناس"، وتحدث خلال الحلقة عن نشأته، وكيفية التحاقه بالتمثيل وتركه المجال الهندسي بعدما كان يعمل مهندساً، كما تطرق لخلافاته داخل الوسط الفني وأسبابها، وكذلك تطرق إلى الإهانات التي تعرض لها بسبب دوره الشهير في فيلم "الراقصة والسياسي".أكد فاروق فلوكس أن "" تعد من أنجح وأهم الأعمال المسرحية التي قدمت على خشبة المسرح المصري لافتاً إلى أن دوره بالمسرحية لم يكن موجوداً من الأساس حتى تم الاستعانة به مع نخبة من نجوم الكوميديا، معترضاً في الوقت نفسه على إعادة أحمد السقا وريم مصطفى تقديم المسرحية منذ عامين قائلاً: "لم أشاهدها، وأنا ضد إعادة المسرحيات القديمة لأن الزمن يتغير".وأكدأن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان يعامله بمنتهى الحب والاحترام وكأنه ابنه موضحاً: "في إحدى المرات تعب الأستاذ فؤاد وأصابه المرض، وكنت وقتها بالعمرة ولم أذهب إليه وزعل جداً وعاتبني لأني كنت دائماً بجواره، وفي أيامه الأخيرة بالمستشفى تُوفِّي متأثراً بالوحدة وبُعد شويكار عنه، إضافة إلى عدم طلبه للمشاركة في أعمال جديدة وذلك جعله حزيناً حتى وفاته".وكشفأن شخصية ترتر التي قدمها في فيلم "الراقصة والسياسي"، رفض أكثر من فنان تجسيدها، خاصة وأن كثيراً من الممثلين يرفضون لعب هذه النوعية من الأدوار خاصة وأنها غير مرحب بها من المجتمع الرافض لهذه الشخصية.يمكنك قراءة: بسبب هذا الفيلم.. نبيلة عبيد توجه رسالة للفنان فاروق فلوكسوتابع فاروق فلوكس: "كان هناك مشهد في الفيلم تذهب فيه نبيلة عبيد لإنشاء دار مسنين، ولكن تم رفض هذا الأمر بحجة أنه لا يصح أن تكون راقصة صاحبة دار مسنين، فكان تصرف نبيلة عبيد وقتها بأن يقوم "ترتر" ببناء الدار، وتكتب باسمه وتمت الموافقة، وتسبب هذا الدور في التنمر على أولادي بالمدرسة، وذهبت وأخبرتهم أن هذا مشهد بفيلم وليس الحقيقة، وهناك ناس كثيرون يعاملونني للأسف وكأني هذه الشخصية".واستكمل: "تقديمي لشخصية "ترتر" كانت جرأة مني، ولم أندم في يوم من الأيام على تجسيدي لها، رغم تعرضي لأزمة في شغلي، وقدمت استقالتي وأنا مهندس بسبب هذا الدور، وغير نادم كذلك على تركي الهندسة من أجل التمثيل الذي جعلته رقم واحد في حياتي، والحمد لله على ما جنيته من المهنة حتى أستطيع أن أرعى نفسي في الأيام الأخيرة من حياتي خاصة، وأن العديد من الفنانين لا يجدون الاهتمام والرعاية قبل وفاتهم".وروىخلال الحلقة أنه ترك عزاء والدته من أجل عرض مسرحي كان في الموعد نفسه موضحاً:" كنت أشارك في عرض بعنوان "سنة مع الشغل اللذيذ" وتوفيت والدتي، وذهبت إلى المسرح، وتركت العزاء لأن هناك التزاماً واتفاقاً، ووالدي كان غاضباً مني ولكن ما باليد حيلة، ووقتها قدمت شخصيتي على خشبة المسرح وأنا حزين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»