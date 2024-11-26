Chutimon Chuengcharoensukying من عالم الأزياء إلى أفضل ممثلة بـ إيمي

جائزة أفضل أداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - اُختُتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم فعالياتالدولية السنوي الـ52 المُقام بمدينة، وقد شهد الحفل منافسات بين 21 دولة في 14 فئة و56 مرشحاً، وتُعد هذه الجوائز التي تُمنح بالحفل هي اعتراف بالتميز في الإنتاج التلفزيوني خارج الولايات المتحدة الأمريكية.وخلال الحفل تم الإعلان عن فوز الممثلة التايلانديةبجائزة أفضل أداء عن مُشاركتها بمسلسل "Hunger"، وتستعرض لكم "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الممثلة التايلاندية Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying.

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البداية في عالم الأزياء بعمر الـ15 ونجاح بالتمثيل

وُلدت الممثلة التايلانديةفي 2 فبراير عام 1996 في بانكوك بتايلاند لعائلة صينية تايلاندية، ودرست في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية وقد بدأت عملها بمجال عروض الأزياء حينما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً فقط.وكانت أول عارضة أزياء تايلاندية تظهر في مجلة "Harper's Bazaar UK"، كما قد شاركت في عدد من الأغاني الموسيقية المصورة "فيديو كليب" لعدد من الفرق الموسيقية العالمية، وجاءت فرصتها الأولى بمجال التمثيل حينما شاركت بفيلم قصير، وعقب ذلك شاركت بأول أداء تمثيلي لها من خلال فيلم "Bad Genius" عام 2017 والذي جسدت خلال أحداثه شخصية "لين" وقد نالت إشادةً واسعةً من الجمهور والنُقاد على حد سواء عن أدائها التمثيلي بالفيلم.وعقب ذلك فازت بجائزة Screen International Rising Star Asia، بـ مهرجان نيويورك السينمائي الآسيوي السادس عشر دورة عام 2017، وبذلك تُصبح أول ممثلة تايلاندية تفوز بتلك الجائزة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».