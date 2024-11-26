حلاوة مرّة يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان الكويت السينمائي

حياة الفهد تٌسلم الجائزة

الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة

جوائز سابقة لـ"حلاوة مرّة"

الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - حصد الفيلم السوري القصير «حلاوة مرّة» جائزة أفضل فيلم فيبدورته الثالثة بمشاركة 3155 فيلماً عربياً وأجنبياً.وسلّمت الفنانة الكويتية حياة الفهد هذه الجائزة إلى الموسيقينيابةً عن أسرة الفيلم ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج زاهر قصيباتي وتمثيل: كرم الشعراني وروبين عيسى وحسام الشاه وعلي كريّم ونضير لكود.ويرصد الشريط السينمائي حكاية عائلة دمشقية محدودة الدخل، تواجه مشكلة كبيرة تضع رب الأسرة أمام خيارين، إما اختيار الحل السهل والتخلي عن مبادئه، أو خيارين آخرين أحلاهما مرّ، لكنه بالنهاية يتمسك بقيمه ومبادئه رغم ضغوطات الحياة الشديدة.يمكنك قراءة: احتفاءً بالكويت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعةوسبق لفيلم «حلاوة مرّة» أن حقق في وقت سابق من العام الجاري ثلاث جوائز، الأولى جائزة أفضل فيلم في مهرجان «المرموم» للأفلام القصيرة في الإمارات العربية المتحدة، كما نال تنويهاً في مهرجان عمّان السينمائي بالأردن، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «سينما تحت النجوم» في تونس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"