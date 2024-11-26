دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف بطلات حاوريني يا كيكي في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أحدث مسرحيات موسم الرياض الترفيهي في موسمه الجديد، بعنوان "حاوريني يا كيكي" بطولة دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف، والمقرر عرضها لمدة خمس ليال على مسرح محمد العلي من الأربعاء 4 ديسمبر وحتى الأحد 8 ديسمبر المقبل.
وافتتحت مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي الميرغني النسخة الجديدة من موسم الرياض يوم 29 أكتوبر الماضي، ثم تم عرض مسرحية "إس إس هانم" بطولة إسعاد يونس بدء من يوم 7 نوفمبر الجاري، وبعد ذلك عُرضت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وميرنا جميل وبيومي فؤاد يوم 21 نوفمبر، فيما يُنتظر عرض مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي بدء من بعد غد الخميس 28 نوفمبر.
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فيلم "الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.
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تفاصيل مسرحية "حاوريني يا كيكي"قام المستشار تركي آل الشيخ بنشر البوستر الترويجي الرسمي للمسرحية على حسابه بموقع (إكس – تويتر سابقاً)، معلقاً: "المسرحية الكوميدية "حاوريني يا كيكي" من بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنانة هالة صدقي على مسرح محمد العلي 4-8 ديسمبر، لتكون خامس مسرحيات موسم الرياض في نسخته الجديد الذي إنطلق في شهر أكتوبر الماضي.
وافتتحت مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي الميرغني النسخة الجديدة من موسم الرياض يوم 29 أكتوبر الماضي، ثم تم عرض مسرحية "إس إس هانم" بطولة إسعاد يونس بدء من يوم 7 نوفمبر الجاري، وبعد ذلك عُرضت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وميرنا جميل وبيومي فؤاد يوم 21 نوفمبر، فيما يُنتظر عرض مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي بدء من بعد غد الخميس 28 نوفمبر.
رانيا يوسف لأول مرة في موسم الرياضمسرحية "حاوريني يا كيكي" تشارك في بطولتها الفنانة رانيا يوسف التى تتواجد للمرة الأولى في مسرحيات موسم الرياض، و دياب الذي يخوض تجربة المسرح في موسم الرياض للمرة الثانية على التوالي بعدما تواجد العام الماضي خلال مسرحية "شحاتين أكاديمي" بمشاركة أيتن عامر، أحمد فهمي، ويشارك في المسرحية "أوس أوس" الذي يتواجد فى مسرحيات موسم الرياض سنوياً.
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آخر نشاطات دينا الشربيني الفنيةيذكر أن دينا الشريني تواصل حالياً تصوير الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم ومريم الخشت وآخرين، كما تنتظر دينا طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في دور السينما يوم 18 ديسمبر المقبل، والفيلم يجمعها بالفنانين كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس وآخرين.
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A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy)
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فيلم "الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».