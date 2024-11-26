خدمات متكاملة بالمسجد الحرام

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصليات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات، حيث خُصصت للرجال من كبار السن وذوي الإعاقة الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة بوابة رقم 68 ومصلى الساحة الجنوبية «جسر أجياد».

فيما خُصصت للنساء الدور الأرضي باب 88 والدور الأول باب 65 الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن الطواف ومصلى الساحة الجنوبية «جسر أجياد».

وأوضحت الهيئة أن تلك المصليات جرى تجهيزها قرب الأبواب تسهيلًا وتيسيرًا على ضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى تزويدها بالمصاحف وماء زمزم.

وأكدت حرصها على تسهيل حركة العربات من خلال منحدرات مع وضع لوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة بإرشادات وعلامات واضحة تسهل عملية التنقل، ووضعت مسارات وملصقات إرشادية توضح أماكن تقديم الخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة، كما وفرت عربات يدوية وكهربائية مجانية لخدمتهم.