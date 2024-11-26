حملة على الباعة المخالفين بالدمام

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية في منع البيع الجائل المخالف في الطرقات والأسواق، ومعالجة التشوهات البصرية، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة، وتحسين المشهد الحضري.
كما نفذت الأمانة جولة رقابية استهدفت المباني تحت الإنشاء داخل الأحياء السكنية في مدينة الظهران، لرصد المخالفات الإنشائية، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية للحد من مخالفات البناء، ورفع مستوى جودة المشروعات.
وأوضحت أنه تمت زيارة أكثر من 248 منزلًا تحت الإنشاء وتوجيه 31 إنذارًا لأصحاب المباني، وذلك لعدم التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية.
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