اختتام فعالية "بالتسامح تلتقي الشعوب" في جامعة الأميرة نورة

اختتمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية "بالتسامح تلتقي الشعوب"؛ لنشر ثقافة التسامح بين الطالبات، وتعزيز قيمه، والتوعية بأهمية التسامح في تحقيق التعايش السلمي والتنوع الثقافي، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، وذلك في مركز المهارات والمحاكاة الطبي بالجامعة.

وتضمَّنت الفعالية جلسات حوارية طلابية؛ لمناقشة التسامح في الشريعة الإسلامية، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التعليمية، والجهات المعنيّة بالتواصل الحضاري وتحقيق قيم التسامح والسلام، من بينها: مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ومشروع سلام للتواصل الحضاري. إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات وبرامج جامعة الأميرة نورة التي تتبنَّى قيمة التسامح، وبناء جسور التواصل والتعايش.

وشملت الفعالية عقد ورشة عمل حول مفهوم التواصل الحضاري وقِيمه، والتسامح والتنوع الثقافي، إضافة إلى معرض فني مصاحب بعنوان "هنا يُزهر التسامح"، والذي استعرض أعمالًا فنية متنوعة من لوحات، ومنحوتات، وتركيبات فنية؛ مجسدًا التسامح بطرق إبداعية.

ويأتي ذلك ضمن مساهمات عمادة شؤون الطالبات في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إيجاد بيئة جامعية معززة للثقافة، وثرية بالأنشطة اللامنهجية التي تلعب دورًا فاعلًا في بناء خبرة تعليمية وحياتية للطالبات، وموائمًا لرؤية السعودية 2030 في تعزيز قيم الوسطية والتسامح.