شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عجزها عن مواجهة الغارات الأمريكية...مليشيا الحوثي تهدد السعودية بالقصف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت مليشيا الحوثي، المملكة العربية السعودية، بالاستهداف، بحجة دعمها الحملة العسكرية الأمريكية، ضدها.

وقال عضو ما يسمى المكتب السياسي للمليشيات، العزي راجح، اليوم الاثنين، إن "السعودية تدفع مليارات الدولارات لواشنطن من أجل تحريك أساطيلها لمحاصرة الشعب اليمني".

وأضاف أن "العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني يعيش حالة من التفكك المستمر، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية بكل قوتها لمحاصرة اليمن"، حد زعمه.

وتابع القيادي الحوثي راجح، في تضريحات لموقع "المعلومة" العراقي، قائلًا: إن السعودية "تدفع ترليونات من أجل استقدام الأساطيل الحربية الأمريكية إلى جنوب البحر الهندي لمحاربة الشعب اليمني"، في إشارة إلى الهجمات ضد المليشيات.

وأكد القيادي الحوثي أن أي تدخل من السعودية أو غيرها لمساندة العدو الأمريكي سيواجه "ضربات موجعة من قبل (المليشيات)".

وبين الحين والآخر، تلجأ المليشيات الحوثية، لتهديد السعودية، بشن ضربات صاروخية على أراضيها، بهدف تخفيف الضغوط العسكرية التي تواجهها.