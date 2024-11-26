ليام باين كان يسعى للهروب قبل وفاته

تفاصيل التقارير التي توقعت محاولة ليام باين الهروب قبل وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - ذكر عدد من التقارير بأن المُغني الراحلكان يحاول الهروب من غرفته بالفندق في كاساسور باليرمو عن طريق الشرفة حينما سقط وفارق الحياة في 16 أكتوبر الماضي.تم نشر عدد من مقاطع الفيديو الجديدة من الفندق الذي كان يُقيم فيه ليام باين والتي ظهر بها ثلاثة رجال يحملون ليام باين عبر الردهة ونحو غرفته، وإفترض البعض بأن ليام باين كان يحاول الخروج من المبنى بطريقة أو بأخرى، وقد ذكر تقرير للشرطة حصل عليه موقع "TMZ" بأنه تم العثور على قبعة سوداء من "نيويورك يانكيز" وحقيبة من "لويس فويتون" بجوار جثة باين بعد وفاته، وبأنه لا يمكن رؤية أي من هذه الأشياء يرتديها عليه في اللقطات الأمنية السابقة مما يشير إلى أنه ارتداها عندما عاد إلى الغرفة.وبحسب التقرير أن موظفاً في الفندق عثر أيضاً على حقيبة جلدية بنية اللون على شرفة غرفة الفندق أسفل ليام باين مباشرة وتحتوي على ملاحظة كُتب عليها "ليام" مع حبوب مختلفة وزجاجة، وبذلك من المفترض أن الحقيبة تخص المُغني الراحل والذي يبدو أنه أسقطها إلى الطابق الثاني أثناء محاولته الهروب، كما يبدو أنه كان ينوي القفز إلى شرفة الطابق الثاني قبل التسلق مرة أخرى.وأوضح التقرير بأنه يبدو أن هذه الخطة قد فشلت حينما فقد ليام باين وعيه وسقط حتى وفاته من شرفة الطابق الثالث عن عمر ناهز الـ 31 عاماً، حيث كان معروفاً عنه التسلق على الحواف واستخدام الشرفات كطريقة للهروب.

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أعضاء فرقة One Direction يجتمعون في جنازة ليام باين

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يُذكر أنه منذ أيام أقيمت جنازة المغنيفي مسقط رأسه في ولفرهامبتون بـ إنجلترا، واقتصرت على الدائرة المقربة له من الأهل والأصدقاء ووصل نعش باين إلى الكنيسة على متن عربة تجرها الخيول تحمل زهوراً باللون الأحمر مكتوباً عليها "الابن" وزهوراً أخرى باللون الأزرق مكتوباً عليها "الأب"، وسط تأثر شديد من الحضور.وحضر نجوم فرقة "One Direction" الذي كانواحداً منهم جميعاً إلى الجنازة، ويعد هذا الظهور العلني الأول لهم منذ 9 سنوات، بعد أن فرقهم الزمن، وجمعهم باين مرة أخرى بوفاته، وهم؛ هاري ستايلز، 30 عاماً، نيال حوران، 31 عاماً، زين مالك، 31 عاماً، ولويس توملينسون، 32 عاماً.وكان للفرقة دور مهم في الجنازة سواء بالإشراف عليها، أو بدعم عائلة باين الصغيرة، وأيضاً بتذكير الحشد الصغير من السكان المحليين الذين وقفوا خارج الكنيسة لتوديع المغني الشاب، بأن " الجنازة غير مخصصة للجماهير، هي فقط مخصصة للعائلة".

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