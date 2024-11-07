حزب الله: استهدفنا تجمعين لقوات ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنتي حانيتا وساعر شمال مدينة نهاريا

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر اليوم الخميس 7-11-2024 تجمعًا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية".