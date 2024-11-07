ماكرون اكد بانه على أوروبا ألا "تفوض للأبد" أمنها: انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا سيصب في مصلحة أوروبا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأوروبيين يجب ألا "يفوضوا للأبد" أمنهم للأميركيين، وعليهم "الدفاع" على نطاق أوسع عن "مصالحهم" في مواجهة الولايات المتحدة والصين.

واوضح ماكرون في مستهل قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست، "هذه لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة إلينا نحن الأوروبيين. السؤال المطروح علينا في الأساس هو: هل نريد أن نقرأ التاريخ كما يكتبه الآخرون، الحروب التي شنها فلاديمير بوتين، الانتخابات الأميركية، الخيارات التي يتخذها الصينيون على الصعد التكنولوجية والتجارية؟ أم أننا نريد أن نكتب التاريخ؟ أعتقد شخصيا أن لدينا القدرة على كتابته".

وراى إن انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا سيصب في مصلحة أوروبا. وشدد على أن الأمن الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة. وتابع قائلا "مصلحتنا هي ألا تنتصر روسيا".